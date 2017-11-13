三大法人賣超28億 外資賣超18億

三大法人今賣超28億，外資賣超18億。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-11-13 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商、投信全數賣超，合計賣超新台幣28.82億元。

外資今天賣超18.19億元，投信賣超1.95億元，自營商賣超8.67億元。三大法人合計賣超28.82億元。

台股今天下跌48.75點，收在10683.92點，成交值新台幣1219.27億元。

106年11月13日 三大法人買賣金額統計表 單位：元

單位名稱買進金額賣出金額買賣差額
自營商（自行買賣） 1,168,638,170 1,347,879,010 -179,240,840
自營商（避險） 5,626,841,304 6,314,639,112 -687,797,808
投信 1,541,949,010 1,737,772,171 -195,823,161
外資及陸資 27,617,305,108 29,436,508,449 -1,819,203,341
合計 35,954,733,592 38,836,798,742 -2,882,065,150

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