三大法人賣超28億 外資賣超18億

2017-11-13 16:12
三大法人今賣超28億，外資賣超18億。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商、投信全數賣超，合計賣超新台幣28.82億元。
外資今天賣超18.19億元，投信賣超1.95億元，自營商賣超8.67億元。三大法人合計賣超28.82億元。
台股今天下跌48.75點，收在10683.92點，成交值新台幣1219.27億元。
106年11月13日 三大法人買賣金額統計表 單位：元
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,168,638,170
|1,347,879,010
|-179,240,840
|自營商（避險）
|5,626,841,304
|6,314,639,112
|-687,797,808
|投信
|1,541,949,010
|1,737,772,171
|-195,823,161
|外資及陸資
|27,617,305,108
|29,436,508,449
|-1,819,203,341
|合計
|35,954,733,592
|38,836,798,742
|-2,882,065,150