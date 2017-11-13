傳產撐盤不力 台股跌破10700點 尾盤殺跌48.75點

台股今開盤10728.22點，下跌4.45點，最高為10749.39點，尾盤殺低，收最低10683.92點。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-11-13 14:34

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子權值股今天呈現盤整下跌狀態，玻璃陶瓷、觀光、化工、油電燃氣，食品、金融、水泥等傳產股撐盤乏力，影響加權指數盤中也呈平盤上下的震盪走勢，但尾盤殺低，指數跌破10700點關卡，以10683.92點、下跌48.75點作收，成交量1219.27億元。

美股漲跌互見，終場道瓊指數跌39.73點，那斯達克指數漲0.89點，S&P500指數跌2.32點，費城半導體指數漲8.4點。台股今開盤10728.22點，下跌4.45點，最高為10749.39點，尾盤殺低，收最低10683.92點。

電子權值股台積電（2330） 、鴻海（2317） 呈現平盤上下震盪，但收小跌，股王大立光與IC設計龍頭股聯發科（2454）跌幅明顯，電子類股跌。各類股以玻璃陶瓷類股漲幅超過2%最為搶眼，觀光、塑膠、油電燃氣與化工與食品、金融、百貨貿易類股也相對抗跌。

表現耀眼個股包括第三季財報亮眼的宏碁（2353）再拉漲停。鴻儒（1476）則明年展望未能獲市場認同，今股價重挫跌破3百元關卡。

市場預期矽晶圓明年仍供不應求，漲價勢在必行，帶動矽晶圓族群今股價紛強勢上漲，環球晶今天盤中最高達401元，創掛牌以來新高價，最後收385元、上漲16.5元；台勝科（3532）盤中最高達111.5元，收108元、上漲6元；合晶（6182）盤中達44.65元波段新高，投資人短線獲利了結濃，最後收41.5元、下跌1.6元，成交量逾13萬張。

NOR快閃記憶體傳出中國擴增低容量產能，衝擊相關個股股價下跌，其中，旺宏下挫4.2元、跌幅逾8%，以47.8元作收；華邦電（2344）也跌0.75元、收27.4元。

法人指出，台股短線偏空衝擊指數在月線之下，但中長期仍偏多，後市仍有機會反彈，建議投資人可選擇業績題材逢低佈局。