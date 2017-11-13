供不應求，矽晶圓族群今紛逆勢上漲。（記者洪友芳攝）

2017-11-13 13:48

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓持續供不應求，明年價格仍看漲，帶動矽晶圓族群今天逆勢上漲，環球晶（6488）今盤中股價破400元，創掛牌以來新高價。

環球晶今天下午將參加櫃買市場業績發表會；環球晶因上週公布第三季財報亮眼，歸屬母公司淨利16.52億元，季增27.8%，年增3.46倍，營收與獲利同創歷史新高，每股盈餘3.78元。前三季歸屬母公司淨利為32.94億元，年增1.97倍，每股盈餘8.06元。

環球晶看好車用、記憶體、3D NAND與物聯網等市場需求將帶動矽晶圓持續供不應求，全球矽晶圓出貨成長動能看俏，該公司預估矽晶圓全系列產品的訂單暢旺，能見度已看到2019年，預期明年營運展望樂觀看待，可望繼續保持營運成長動能。

矽晶圓族群今股價紛強勢上漲，環球晶今天盤中最高達401元，創掛牌以來新高價，最後收385元、上漲16.5元；台勝科（3532）盤中最高達111.5元，收108元、上漲6元；合晶（6182）盤中達44.65元波段新高，投資人短線獲利了結濃，最後收41.5元、下跌1.6元，成交量逾13萬張。