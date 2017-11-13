Ｆ-茂林前三季EPS1.82元（記者陳梅英攝）

2017-11-13 13:24

〔記者陳梅英／台北報導〕導光板大廠Ｆ-茂林（4935）前三季合併營收為43.6億元，每股稅後盈餘1.82元，因應大尺寸電視需求成長，F-茂林掌握關鍵Roll to Roll 製程與 Microlens 導光技術，今年6月已經於苗栗銅羅廠導入生產，將對成本下降、利潤提升有幫助。

F-茂林董事長李滿祥今日將親自參加證交所舉辦業績說明會，對外說明公司第四季展望。

F-茂林指出，近幾年面板大廠如京東方、華星光等極積投入 10.5、11 代線,宣告著大尺 寸顯示器時代正式來臨，加上 2020 年東京奧運主辦國日本，也極積推動 8K 超高解析度螢幕效果，帶動一連串高畫質電視需求，搭配現今流行的曲面、窄邊框、無邊框等設計,更讓大尺寸、高解析度、薄形化 TV 蔚為市場主流。

2017 在大、薄、高解析度 TV 三大訴求下，日本、韓國及中國一線品牌大廠 相繼投入研發，茂林光電具有薄形化優勢的 roll to roll 製程更受到客戶關注 及青睞，尤其在銅鑼新廠今年六月導入全自動化產線後，不僅降低人力成本，也大幅提升產品品質，對未來大尺寸產品利潤率的推升有極大助益。

另外在小尺寸產品上，F-茂林 前三季以穿戴應用有顯著成長，與去年同期相比增幅 約 51%，尤其拜穿戴客戶產品定位清楚，並完美結合專業運動、時尚穿搭、健康管理等要素，大幅提升了市場接受度，也間接帶動茂林光電穿戴業務持續成長。