11/13重要財經新聞一覽

2017-11-13 09:23

自由時報財經︰星期專訪》「不論五缺或一例一休 賴揆展現企圖心和執行力」 許勝雄:可以捲袖子拚經濟了

全國工業總會在去年民進黨重返執政之初，提出「五缺（缺電、缺水、缺地、缺才與缺工）」建言，一年多之後，終在上週獲得行政院逐項回應。工總理事長許勝雄表示，不論是一例一休或五缺，民進黨政府已初步展現企圖心來解決目前台灣經濟社會的困境，尤其是一例一休修法已朝勞資和諧與彈性等方向發展，希望這個提案趕快送立法院通過，大家就可以開始捲起袖子拚經濟，只要後續能展現執行力，就有機會扭轉台灣向下沉淪的惡性循環。

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蘋果日報財經︰4大變數 台股本周壓力重

星期專訪》「不論五缺或一例一休 賴揆展現企圖心和執行力」 許勝雄:可以捲袖子拚經濟了%%http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1151417

台股本周多空因素交戰，MSCI季度調整、台指期結算、金融族群法說，加上上市櫃企業財報都將全數公布，法人表示，台股本周壓力大，MSCI台股權重恐遭調降，預期指數將為高檔震盪，月線10762能否重新站上，將是多頭再度表態的關鍵，如月線持續失守，大盤可能拉回季線10579整理。

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