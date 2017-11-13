蘋果又揮刀了？ 傳iPhone 8本季產量將暴砍6成

iPhone X在掀起搶購潮，加上iPhone 8 Plus夾殺，今天傳出賣相較不佳的iPhone 8需求低於預期，本季產量預估將大減50%至60%。（路透）

2017-11-13 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果iPhone X在掀起搶購潮，加上iPhone 8 Plus夾殺，今天傳出賣相較不佳的iPhone 8需求低於預期，本季產量預估將大減50%至60%。

被譽為「最準蘋果分析師」的凱基投顧分析師郭明錤最新報告顯示，由於iPhone 8重大賣點不多，導致需求低於預期，且消費者沒買iPhone X仍偏好iPhone 8 Plus，因此2018第一季iPhone 8生產訂單預估將減少50%至60%，和碩產能利用率可能下降。

業界人士透露，因應iPhone 8與iPhone 8 Plus銷售不佳，蘋果為穩固自身獲利，陸續邀集供應鏈評估未來一季調降價格一成至15%不等，主要組裝廠包括和碩、緯創等將要先行吸收成本。

不過郭明錤表示，iPhone 8 Plus銷量略高於原先預估，蘋果執行長庫克也曾說，iPhone 8 Plus寫下iPhone Plus機型開賣初期最佳銷售表現，因此讓蘋果「稍微感到意外」。郭明錤也認為，從新iPhone訂單可能更多樣化及假設新iPhone功能比iPhone 8引人注目來看，仍對2018年度下半年和碩成長動能持正面看法。

至於iPhone X表現，預估產量將季增35%至45%，郭明錤預期iPhone X本季產量將介於2500萬至2700萬隻，銷量介於2200萬至2400萬支。