台積電又吃蘋果！傳7奈米拿下明年iPad處理器訂單

媒體報導，台積電已與蘋果完成晶片設計定案，接下全新A11X Bionic應用處理器，將搭載於明年新款iPad Pro。（路透資料照）

2017-11-13 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕搭載於iPhone X的強悍處理器A11 Bionic是由台積電所製，也推升台積電營收至單月歷史新高。媒體報導，台積電已與蘋果完成晶片設計定案，接下全新A11X Bionic應用處理器，將搭載於明年新款iPad Pro，台積電業績也有望再往上衝。

《工商時報》報導，有設備業者透露，台積電明年將以7奈米製程，量產A11X Bionic應用處理器。業界人士指出，A11X將是蘋果首款採用，也是台積電首款量產的7奈米製程晶片。

報導指出，從蘋果處理器來看，A11X Bionic處理器核心架構將優化為8核心，若進展順利，2018年下半年就能快速導入7奈米製程，量產A12處理器。對台積電而言，10奈米及7奈米設備共用率達9成，明年第2季底有望挹注營收，再創新高。

先前媒體曾報導，台積電以7奈米的先進製程氣走三星，將獨拿蘋果下世代A12處理器。繼接連獨吃蘋果A10與A11處理器訂單後，再次獨下蘋果處理器訂單。台積電回應，不評論客戶的動態。