達文西爭議畫作紐約拍賣 落槌價引關注

2017-11-13 01:08

〔中央社〕義大利文藝復興大師達文西最後一件落在公開市場的畫作價值為何？一名豪擲38億台幣購入這幅珍稀畫作的俄羅斯億萬富豪認為自己受騙上當，而他將在本週得知自己判斷是否正確。

法新社報導，達文西（Leonardo da Vinci）約於西元1500年完成這幅描繪耶穌基督的「救世主」（Salvator Mundi），是紐約11月藝術品拍賣會上的明星商品；拍賣公司佳士得（Christie）和蘇富比（Sotheby's）本月在紐約的藝術品拍賣會，估計賣價共將超過10億美元。

佳士得15日將舉行戰後和當代藝術品拍賣會，這幅「救世主」與其他作品擺在一塊，顯得極不相稱。這場拍賣會將吸引許多重量級國際億萬富豪藝術品收藏家共襄盛舉。

佳士得估計，這幅畫作價值落在1億美元（約新台幣30億元）。這家拍賣公司拒絕針對相關爭議做出評論，只說賣方是歐洲藝術品收藏家。

佳士得古典大師藝術部主管普蒂爾（Francois de Poortere）說：「看看這幅畫作，它是傑出的藝術品，那是我們應該關注的焦點。」

各界將密切關注「救世主」落槌的價格，不僅因為這幅畫作獲外界承認為現存達文西真跡，也因為它的持有人是控告瑞士藝術品交易商布維耶（Yves Bouvier）的法國足球俱樂部摩納哥（AS Monaco）老闆雷波洛列夫（Dmitry Rybolovlev）。出自達文西之手的畫作不到20幅，「救世主」便是其中之一。

雷波洛列夫控告布維耶替他處理總額高達21億美元的37件大師級作品時，以詐騙手法侵吞他數億美元，其中一幅作品就是曾在倫敦國家美術館（National Gallery）展出的「救世主」。

布維耶2013年以8000萬美元（約新台幣24億2896萬元）向蘇富比購入達文西這幅畫作，再以1億2750萬美元（約新台幣38億7115萬元）轉賣給俄國大亨雷波洛列夫。

這幅畫作的珍貴價值難以誇飾，多年來，外界誤以為它已經損毀。「救世主」1958年以45英鎊（以當今匯率計算為60美元）落槌後，再次消失了數十年，直到2005年才在美國拍賣會現蹤。

外界長期以來都認為「救世主」是仿畫，最終才確認為達文西真跡。另外11幅已知的達文西畫作都珍藏於博物館或由相關機構收藏。

佳士得美洲戰後與當代藝術部門共同主席古澤（Loic Gouzer）說：「對拍賣專家來說，這就是夢寐以求的聖杯（Holy Grail），沒有更好的說法了。」

西班牙繪畫大師畢卡索（Pablo Picasso）的「阿爾及爾的女人」（The Women of Algiers (Version O) ）2015年在佳士得紐約拍賣會以1億7940萬美元（約新台幣54億4692萬元）成交，成為史上最高拍賣價藝術品。