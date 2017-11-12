趙薇夫婦涉空殼交易 上百投資人提告索賠

藝人趙薇及丈夫黃有龍日前傳出因涉入空殼交易，傳出近百投資人正在準備訴訟資料，向趙薇夫婦索賠。（路透）

2017-11-12 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕被媒體封為「資本玩家」的藝人趙薇及丈夫黃有龍被爆因涉入空殼交易遭官方調查，除被中國證監會開罰，勒令禁入證券市場5年外，也傳出近百投資人正在準備訴訟資料，向趙薇夫婦索賠。

綜合媒體報導，日前美國國際調查記者聯盟（ICIJ）公佈名為「天堂文件Paradise Papers」的檔案，曝光趙薇和黃有龍所控制的龍薇傳媒在去年7月計劃作價30億元人民幣，收購上海A股上市公司萬家文化29.135%的股份，但在上海交易所多次查詢交易細節後，趙薇才披露當中僅部分為自己出資，其餘均為貸款，槓桿高達50倍，最終交易告吹，趙薇也被相關單位調查。

經中國證券監督管理委員會調查後，判龍薇傳媒人民幣60萬罰款，此外，趙薇和黃有龍也各自被罰人民幣30萬，以及5年內禁入股票證券市場，除此之外已有近百投資人準備向趙薇夫婦索賠。

據《澎湃新聞》報導，上海傑賽律師事務所王智斌表示，目前已有近百名投資者在準備訴訟資料，一旦中國證監會對趙薇夫婦的處罰正式成立後，將立刻提出訴訟，「我們對於投資者最終獲賠充滿信心」。