自行車雙雄巨大Q3每股賺1.92元 止跌回升

2017-11-12 14:10

〔記者楊雅民／台北報導〕巨大（9921）今年前三季集團合併營收為419億元，較去年同期減少5.3%；稅後淨利為19.1億元，較去年同期減少20.3%，前三季EPS為5.10 元，雖然第三季毛利仍受到匯率不利因素影響，但單季獲利EPS1.92，表現已優於去年同期，止跌回升。

巨大表示，前三季自有品牌的銷售表現，以捷安特歐洲子公司及美國子公司表現最佳， 原幣銷貨收入各有二位數的成長；歐洲子公司主要成長動能來自於電動車，延續上半年銷售佳績，前三季銷售量成長超過4成，尤其在法國市場的電動車市占率明顯提升。

美國子公司在新年度車款成長帶動下，銷售量值持續成長；另外，電動車的銷售表現也優於預期。捷安特中國內銷則受到市場低迷及共享單車的影響，前三季銷售依舊疲軟，但捷安特仍持續強化中高階產品線，改善通路品質及組織騎乘活動。

美利達（9914）前三季集團銷售業績有微幅的衰退，且在中國市場景氣不佳、國際市場匯率波動等因素影響下，集團之獲利保守，EPS為2.85元；第三季單季EPS為1.35元，則比去年同期減約19%。

美利達表示，前三季累計出口電動車的台數已超過去年全年度之總量，且單一產品線之累計營收已大約佔集團總營收的18%，進入第四季，迎接2018年，美利達正積極著手整合集團之內、外部生產資源，提高生產供應能力，以因應未來訂單需求。