台股殖利率高 兆豐藍籌30 ETF本月底除息

2017-11-12 10:48

〔記者卓怡君／台北報導〕近期台股高檔劇烈震盪，兆豐投信藍籌30ETF經理人黃家慶表示，目前主要研究機構多認為，2018年全球景氣仍將成長，且無大幅通膨疑慮，經濟持續往正向發展，股市將由過往的資金行情，轉為景氣行情，明年多頭延續機會仍高。

再從外資買超的角度來看，近十年僅2008年金融海嘯及2011年歐債危機時對台股呈現賣超，其餘年度皆為買超，今年以來也已買超2572億元（截至10月27日）。黃家慶指出，外資對於台股的喜愛有很大程度來自於高殖利率的吸引，相較於全球主要指數，台股3.73%的殖利率算是相當高，尤其跟鄰近亞洲國家比起來，日經225指數殖利率為1.57%、韓國Kospi指數1.31%、上證指數亦僅有1.86%。（截至10月25日）

不僅外資看中台股的高殖利率，坊間的台股ETF也多設有配息機制，以台股龍頭ETF「元大台灣50」為例，每年二次配發股息，十年化殖利率達3.35%，吸引許多投資人長期持有。

不同於元大台灣50二次配息機制，兆豐臺灣藍籌30ETF一年僅配息一次，今年將於11月28日除息，換言之，只要在11月27日之前買進，就能參與配息，今年配息率可望落在3-4%之間，對於偏好穩定配息收入的投資人來說，具有一定的吸引力。