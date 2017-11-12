台股漲多籌碼散亂 短期嚴設停損停利

台股加權指數在10700點與10800點間盤整多日，獲利了結加上追價謹慎影響上攻動能。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-11-12 10:41

〔記者卓怡君／台北報導〕台股加權指數在10700點與10800點間盤整多日，獲利了結加上追價謹慎影響上攻動能，9日黑K摜破月線，法人指出，雖技術指標轉空，但旋即止跌回穩，盤面支撐力道仍強，且國際股市、政局未有重大利空，台股後市依然值得期待，但短線籌碼散亂，建議嚴設停損停利。

富蘭克林華美投信表示，近期權值股表現平淡，無法帶動指數走勢，盤整日長造成資金浮動，9日急跌顯示獲利了結，短線走勢轉弱，但回測幅度不大，也距離季線尚遠，10日買盤支撐收下影線，待翻回月線可望再度凝聚上攻動能，挑戰高點。

至於操作部分，震盪期間選股格外重要，建議此時進場多單應以具有長多前景類股為主，短線題材個股或有搶眼表現，但漲多後籌碼散亂且行情轉折快速，空手不建議追價，持有者也應謹慎，依短期均線停損停利。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，半導體族群具發展性，台廠有技術優勢，聚焦移動通訊、高速運算、汽車電子與物聯網等4大趨勢性產業；蘋果新機所帶來的新運用吸引市場目光，未來隨發展方向更加明確，亦是布局重心；此外，近期有1111購物節，接著又有一連串消費節日直至年底，在旺季加持下，具業績、題材的傳產個股可伺機布局；二線光學鏡頭之前漲多，且營收未有明確成長，短線雖有反彈，但整體族群依然偏弱，不建議進場承接。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，短期籌碼凌亂影響盤勢震盪，個股表現集中齊漲齊跌，台股屢攻10800點關卡無法守穩後，市場信心不足，且利多不漲，iPhone X預期明年第一季銷售佳，但iPhone相關個股多下跌，顯示資金移轉態勢非常明顯，短期上漲動能不足，待籌碼沉澱後，指數可望再續攻，可觀察12月及明年1月有業績動能個股。

陳奕豪指出，明年第一季指數有望創新高，漲價族群仍有表現機會，包括矽晶圓、記憶體、POWER元件、MLCC、MOSFET等族群，記憶體在淡季時能否續強，將是漲價族群的表現關鍵；明年第一季日內瓦及底特律車展能否出現更多ADAS應用及電動車車款，若符合預期則有上漲機會，此外TESLA若有新款車推出且交貨順暢，電動車概念股將是明年盤面重要族群。