11/12重要財經新聞一覽

美國威斯康辛州州長華克（前排右）和鴻海集團董事長郭台銘於十日正式簽約，啟動鴻海「美國製造」計畫，美國會眾院議長萊恩（後排左三）也到場恭賀。（彭博）

2017-11-12 09:33

自由時報財經︰威州設廠簽約 鴻海「美國製造」啟動

鴻海集團最先進面板「美國製造」計畫啟動！鴻海在美國威斯康辛州投資一百億美元、設立世界最先進液晶顯示器（LCD）面板廠，由威州對鴻海投資獎勵卅億美元的經濟發展案，十日在美國眾議院議長萊恩等三百多人見證下，威州州長華克和鴻海董事長郭台銘正式簽約。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰鴻海威州簽約 3千億投資啟動

威州設廠簽約 鴻海「美國製造」啟動%%http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1151199

鴻海規模100億美元（約3000億元台幣）的美國投資案「飛鷹計劃」正式啟動！鴻海（2317）董事長郭台銘與美國威斯康辛州長華克（Scott Walker），上周五10日在美國眾議院議長萊恩等400多位政商人士見證下簽約，新廠預定2018年春天動土，2020年投產，將是亞洲以外的首座LCD（液晶顯示幕）面板廠。

工商時報財經︰13檔新三高股 潛利強

台股高檔震盪，第3季財報表現為選股重要指標，專家指出，基本面是不變王道，可師法股神巴菲特的股東權益報酬率（ROE）選股法，輔以毛利率、營益率齊走高，包括晶電、華邦電等13檔擁新「三率三升」，配合法人買超認證，可望在下波行情中脫穎而出。

中國時報財經︰信義房屋洪振祐 老闆視角Hold房事

老闆轉行房仲業，也能創造出自己的精彩人生！台大園藝系畢業的信義房屋中科園區店主任洪振祐，大學時期就自己創業成為電子商務老闆，經營10年後，將手上公司賣出轉行踏入信義房屋，雖笑稱自己是「老菜鳥」，但靠著曾為經營者的經驗，精準的幫客戶規畫財務，不僅入行3個月就成交，目前是台中區成交件數第1，入行不到2年，更已選上店長，準備朝管理職前進。

星島日報財經︰美股憂稅改延遲 四年最長升浪告終

美股杜指和標普指數上周五受部分大型科技股拖累下跌，4年來最長的升浪終告斷纜。科技股納指上周五幾近持平，亦結束連續六周的升勢。美國大型玩具生產商美泰（Mattel）受同業孩之寶（Hasbro）提出洽購，於市後交易時段大升24%，至18.1美元。