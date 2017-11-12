傳因「核彈級」危機... 郭董投資美國延了一個多月

郭台銘昨天在美國簽約。（彭博社）

2017-11-12 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘昨天在美國威斯康辛州正式簽約，為鴻海「美國製造」計畫揭開序幕。不過各界好奇為何拖了1個多月才簽約，外傳因為合約條文中曾出現了「核彈級」的致命漏洞，才會導致簽約兩度延遲。

綜合威州當地媒體報導，鴻海投資威州百億美元的投資案原本在9月底就要簽約，不過最後卻連續兩度延遲，外傳此案合約中有「核彈級」的疏失，最終由郭台銘親自出面擔保，才化解這場危機。

三名威州議員證實，威州經濟開發廳（WEDC）推遲了10月17日召開的理事會，當時原訂要通過給予鴻海的30億美元投資優惠案，後來延遲，其中原因是WEDC未能獲得未來違約時，能從鴻海取得退還威州優惠補助款的擔保。

儘管WEDC霍根（Mark Hogan）拒絕評論此事，但威州參議員、WEDC成員卡本特（Tim Carpenter）透露，這個問題像是一個「核彈」，不利於威州納稅人。

另一名威州議員巴卡（Peter Barca）則表示，WEDC早就希望鴻海願意擔保，但一直沒有獲得對方同意。最終鴻海與WEDC達成協議，且郭台銘願意以個人擔保，雙方終於在11日完成簽約。