川普發功 APEC峰會宣言誓對抗貿易不公

2017-11-12 00:36

〔中央社〕亞太經濟合作會議（APEC）21國領導人今天發表聯合宣言，一致主張處理「不公平貿易行為」，並極力呼籲，取消「扭曲市場的補貼作法」，與往年發表的會議宣言形成對比。

這項峴港宣言的主題是，「創造新動能、育成共同未來」，意即各國將採取果斷和持續性集體行動，來為彼此合作注入新動能，以促進永續、創新和包容性成長，並加強區域經濟融合。

今天的宣言內容反映出美國總統川普的影響力，川普誓言修改他認為對美國不利的貿易協定，重建全球貿易態勢。

宣言中說：「我們將相互合作，使貿易比較具有包容性，支撐已有改善的市場准入機會，並處理不公平貿易行為。」

「我們極力呼籲，取消扭曲市場的補貼作法，以及政府和相關實體的其他支撐措施。」

21國領袖並一致認為，必須改善世界貿易組織（WTO）的「談判、監督和解決爭端功能」。相較下，2016年發表的會議宣言並未對世貿組織提出批評。

去年的宣言也未提及雙邊貿易，今年宣言指出了「雙邊、區域和多邊協定的重要性」。

新舊宣言的敘述差異，是因受到川普的「美國優先」政策影響。川普曾指出，他偏好達成雙邊貿易協定。他在就職最初的作為之一，就是讓美國退出大規模的跨太平洋夥伴協定（TPP）。