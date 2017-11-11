11/11重要財經新聞一覽

2017-11-11 08:59

自由時報財經︰東芝不玩了? 擬退出PC、電視市場

日媒報導，正在經營重組的東芝公司（Toshiba）整頓旗下賠錢事業，虧損中的個人電腦（ＰＣ）、電視業務已被納入徹底調整的範圍，「退出」業務的選項也列入考量，避免拖累公司因連續兩年「資產不抵債務」被東京證交所摘牌下市。

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蘋果日報財經︰中國解禁 4大金融業 外資持股可達51%

東芝不玩了? 擬退出PC、電視市場%%http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1150969

中國昨宣布將大幅放寬外國投資者在中國投資規範，包括解除對中資銀行持股限制外，證券、基金、期貨及保險業者合資比例可以達51%，但業者感嘆表示，相關優惠早在當年服貿協議時就允諾給台資金融機構優先適用，服貿卡關讓台灣失去獨厚空間，現在全面開放，台資金融機構恐將面臨本地和外資企業雙重競爭壓力。

工商時報財經︰14檔逆勢價量齊揚 犀利

美中簽署規模驚人的經貿大單，台股上演驚魂記，大盤連2日下跌，周K線拉出大黑棒，失守所有短期均線；不過，挾第3季財報、10月營收強勁成長利多的聯電、華邦電、合晶等14檔個股，逆勢走強價量齊揚，成為台股退潮之際，閃亮現形的優質珍珠股。

中國時報財經︰年收不到50萬 小資最會刷卡

年收入越少越愛刷卡？據金管會公布的聯合信用卡中心大數據顯示，年收入50萬元以下的持卡人，今年前8月共刷了5,550億元，占整體刷卡的43％，其次才是年收入50～75萬元者刷卡2,985億元，占率約23％，等於年收入在75萬元以下者，占今年前8月刷卡金額的近67％。

經濟日報財經︰14檔業績三升 法人狂敲

美股高檔震盪、外資連三賣，台股退守10,700點大關，法人指出，由於投資人人心浮動，營收自下半年來月月增、甫公布完成的10月營收為年增與前十月累計也為年增，再加上近十日法人買超與第4季景氣看旺的華邦電、緯創、欣興等14檔「五福加持」股，將是台股下周行情反彈聚焦點。

星島日報財經︰舜宇碧桂園染藍 國泰昆侖被剔出

恒生指數公司季檢結果昨日出爐，市場普遍預期染藍的舜宇光學（2382），經過上次季檢失望而回之後，今次順利晉身恒指成分股，令到科技股比重有所提升；另一令市場感到意料之外是碧桂園（2007）爆冷被納入藍籌股，至於被剔除的股份就有昆侖能源（135）、國泰航空（293）。