郭董正式簽約威州投資案 鴻海美國製造計畫啟動

鴻海集團董事長郭台銘今天親赴美國威斯康辛州，參加鴻海投資威州100億美元（約新台幣3000億元）的簽約儀式，為鴻海「美國製造」計畫揭開序幕。（彭博）

2017-11-11 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天親赴美國威斯康辛州，參加鴻海投資威州100億美元（約新台幣3000億元）的簽約儀式，為鴻海「美國製造」計畫揭開序幕。

綜合媒體報導，威州州長華克（Scott Walker）和郭台銘在今天簽署威州史上最大的外國企業投資案。郭台銘在場戴上「威谷」（Wisconn Valley）的棒球帽，威州還給予他富士康字樣的車牌。

華克表示，這是威州多年來夢寐以求的計畫，許多當地家庭受惠，鴻海將提供1.3萬個工作機會，且世界上領先的技術將要在威州建立。郭台銘承諾，如果鴻海未能履約，將會支付威州最高達5億元的賠償金。

威斯康辛州經濟開發廳（WEDC）8日通過給予鴻海的投資優惠方案，內容包括30億美元的稅收優惠，但也要求鴻海必須提供員工的年薪為3到10萬美元，平均約為5.3875萬美元（約163萬元台幣），並且聘用1.3萬名員工，才能夠獲得這項優惠。