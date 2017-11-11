比特幣48小時內重挫 暴跌超過1000美元

比特幣在48小時內下跌超過1000美元。（路透資料照）

2017-11-11 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國證交會（SEC）主席克雷頓（Jay Clayton）暗示將嚴格控管首次代幣發行（ICO）的籌資行為，加上部分投資人賣出比特幣（Bitcoin）轉投資新的虛擬貨幣，比特幣在48小時內下跌超過1000美元。

綜合媒體報導，比特幣自今年初以來暴漲7倍，目前比特幣市值超過1000億美元，引發摩根大通銀行董事長戴蒙（Jamie Dimon）、瑞銀全球首席經濟學家多諾萬（Paul Donovan）、高盛集團執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）和股神巴菲特等人對比特幣市場發出警告，直指比特幣是泡沫，而且可能即將破裂。

美國證交會主席克雷頓先前表示，許多所謂的首次代幣發行（ICO）看起來像是證券，但卻不具備證券特徵。外界解讀美國證交會未來可能對這種籌資行為嚴加控管。

報導提到，比特幣在8日創下7888美元的新高點紀錄，卻在格林威治時間10日下午跌至6718美元，稍後回升至6880美元，單日跌幅近4%。而在比特幣重挫時，有部分投資人賣出比特幣，轉買新的虛擬貨幣比特幣現金（Bitcoin Cash），促使比特幣現金一度大漲35%至850美元。