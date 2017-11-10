全心照顧年邁父親 花旗董事長管國霖明年元旦退休

2017-11-10 19:43

〔記者李靚慧／台北報導〕花旗（台灣）銀行今天宣布，董事長管國霖（Victor Kuan）為全心照顧年邁父親，今（10）天提出退休，生效日為明年（107年）1月1日。

花旗集團表示，花旗（台灣）銀行對於管國霖任職董事長7年多來的貢獻表示肯定，並規劃由花旗集團台灣區總裁（CCO，Citi Country Officer）莫兆鴻（Paulus Mok）接任董事長職務，其董事長一職仍待董事會選任並呈報主管機關。

莫兆鴻目前為花旗集團台灣區總裁，統籌花旗集團在台營運，莫兆鴻是在今年年初接下台灣區總裁職務，管國霖則擔任花旗（台灣）銀行董事長。

花旗（台灣）銀行2017年績效表現亮眼。根據最新資料顯示，花旗（台灣）銀行2017年前8月累計稅前盈餘80億元，較去年同期成長26％，稅前盈餘更達5大外商銀行子行獲利的55％；代表機構財務體質的ROA、ROE分別為1.5％、12.5％，遠優於業界平均值。

管國霖任職花旗集團長達24年，他在1993年加入花旗儲備主管計畫，並於2003年、年僅36歲時，就接任花旗消費金融業務台灣區負責人；2007年更主導華僑銀行購併案，出任花旗（台灣）銀行總經理，2010年升任花旗（台灣）銀行董事長一職，也是花旗台灣第一位由基層擢升的高階經理人。

花旗銀行指出，在管國霖的帶領下，花旗（台灣）銀行安渡2005年卡債風暴及2008年金融海嘯，將花旗（台灣）銀行推升至市場領導地位。目前除了花旗銀行業務，他也同時擔任台北市美國商會與歐洲商務協會的銀行委員會共同主席，也是金融服務業聯合總會年度金融建言白皮書召集人，為台灣金融業的發展和國際化不餘遺力。