唯晶數位10月營收1.43億元 月增126.97％創新高

2017-11-10 18:12

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠台港澳版《RO仙境傳說：守護永恆的愛》亮眼成績，以及日本《大三國志》持續且穩定的營收貢獻，唯晶數位（6626）今天公告2017年10月營收1.43億元，較上月增加126.97％，單月營收創新高。

唯數首款叩關日本大作《大三國志》，自8月在日本登場後，成績表現亮眼，這款遊戲上線首月玩家月留存率就高達31％，與同類型遊戲於日本市場的玩家30日平均留存率約4-5％為基準相較，更顯遊戲受到玩家喜愛，為公司挹注穩定的營收貢獻。

此外，台港澳版《RO仙境傳說：守護永恆的愛》MMORPG手機遊戲，自10月12日上線迄今，持續蟬聯iOS暢銷榜（營收榜）冠軍，且榮獲台灣及港澳iOS、Google Play免費遊戲下載排行冠軍及暢銷榜（營收榜）冠軍，也榮獲iOS、Google Play雙平台編輯強力推薦，這款遊戲是由韓國遊戲龍頭Gravity研發，與唯數聯合發行，首日上線即火熱攻榜，激勵10月營收上揚。

展望第四季，唯數下半年接續推出的日本《大三國志》及台港澳版《RO仙境傳說：守護永恆的愛》兩款作品，受惠於遊戲類型的高黏著度及經典IP實力強大，可望激勵第四季營運成長動能，好成績預期將繼續為公司增添營運成長動能，更提前卡位明年寒假遊戲商機。