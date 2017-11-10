大馬周杰倫開嗓 為台灣精品快閃店站台

2017-11-10 17:18

〔記者黃佩君／吉隆坡報導〕外貿協會在馬來西亞吉隆坡舉辦台灣形象展，並在當地熱門消費景點「IOI City Mall」，舉辦台灣精品快閃體驗活動，請來馬來西亞情歌王子、「大馬周杰倫」Aiman Tino（艾曼緹諾）現場獻唱代言，女性歌迷合唱為之瘋狂。除以偶像代言大秀「Taiwan Excellence」台灣精品印象外，現場並請來俊男美女模特兒走秀，手持台灣製精品薩克斯風、微星電競筆電等產品，打造台灣產品時尚印象。

貿協舉辦的馬來西亞台灣形象展9日在吉隆坡舉行，挾會展帶動熱潮，貿協在吉隆坡附近的布城（太子城）最大購物中心IOI City Mall推廣台灣精品。

為塑造台灣精品「潮」形象，貿協多次找來當地時尚藝人代言，本次也請來馬來西亞當紅年輕偶像，年僅19歲的「大馬周杰倫」Aiman Tino現場獻唱3首熱門歌曲，並與歌迷互動。

Aiman Tino為當地青春創作歌手，FB、Twitter等粉絲達150萬名之多，不少當地馬來女歌迷前來追星，陶醉合唱，將台灣精品「Taiwan Excellence」時尚形象打入馬來西亞年輕族群心中。

除找來明星代言外，貿協也找來男女模特兒時尚走秀，演繹包括3秒可收折的太平洋摺疊自行車、張連昌薩克斯風、微星電競筆電等。而模仿潮流購物中心的「快閃店」形式，吸引顧客新鮮感，本次也在購物中心入口設置限時主題展場，僅展到12日為止，提供包括ASUS超薄筆電、大同全白極簡電鍋、獲得紅點設計獎的歐萊德洗髮精等產品，提供當地民眾親身體驗台灣精緻產品。

活動最後更以抽獎作為壓軸，由Aiman Tino及貿協秘書長葉明水，共同在現場觀眾中抽出一名，獎品為ASUS超薄筆電，最後抽出一名女粉絲，由Aiman Tino親自頒獎，現場尖叫連連。

貿協表示，本次策展的IOI City Mall每月顧客流量高達兩百萬人，且參觀人潮以馬來人為主，是打入當地馬來族群市場重要的平台；本次台灣精品體驗專區面積達84坪，以「精品運動場」為主題，營造出運動的活潑氣氛，共展出100件台灣精品。

此外，每天也會安排舞台互動遊戲，以互動方式介紹台灣產品，如一桿進洞遊戲採用永嬖推杆、60秒挑戰100公尺使用喬山跑步機等。而此次展出的張連昌的薩克斯風，也會推出舞台表演活動，與民眾同樂之餘，同步加深台灣精品在當地市場的好感度。

相關影音