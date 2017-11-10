大宇資：子公司軟星取得崑侖萬維增資10億元

2017-11-10 16:46

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）宣布，旗下中國子公司軟星科技，由中國A股上市公司昆侖萬維集團戰略性增資10億元，大宇資對北京軟星的持股從100％降至49％，預估有6.7億元的投資利益，影響大宇資每股稅後盈餘約13.9元（強調此為暫估數，3個月內應可入帳）。

大宇資董事長凃俊光表示，兩年前想找中國遊戲廠商一起合作，去年中國實施外資遊戲版號後，海外的遊戲光是等版號，就要等1年以上的時間，很容易失去市場，因此，為了更快速取得版號、接地氣營運，決定引進戰略投資者。

凃俊光指出，外界不用擔心，大宇資旗下的所有IP都還是在大宇資母公司手中，授權營運的部分，也是在母公司手中，並不是讓出主導權。

北京軟星總經理姚壯憲表示，希望借由此次增資，進一步增強北軟和上軟的研發力，使得在現有的國產單機遊戲市場環境下，「3A級的投入、3A級的品質」實現成為可能。更希望借由此次的增資和新產品的陸續發布，逐步走出過去「外部授權、聯合開發」為主的授權模式，建立起「原廠開發、原廠營運」的自有研發營運一體化模式。

昆侖遊戲CEO陳芳表示，大宇雙劍和大富翁，是姚仙、蔡魔為代表的幾代遊戲人，給華人遊戲界乃至世界遊戲圈共同的珍貴禮物。此次合作的意義，不僅在於進一步增強和完善了昆侖萬維泛娛樂內容平台的業務版圖，更賦予昆侖萬維以使命，聯同大宇一起，利用自身海外平台優勢，共同開拓國際市場，打造擁有全球頂級影響力的華人遊戲文化品牌。