聯邦銀攜手台鐵、微風基金會 打造耶誕村傳遞愛

今日的點燈儀式，聯邦銀行吉祥物Mykonos小白、微風吉祥物微風熊及台鐵的鐵魯，成為現場矚目的焦點。（聯邦銀行提供）

2017-11-10 16:31

〔記者李靚慧／台北報導〕秉持關懷在地弱勢族群的精神，並以實際行動支持孩童追求夢想，聯邦銀行今日（10）與微風慈善基金會、台灣鐵路管理局，在台鐵大廳聯手打造耶誕村新地標，邀請民眾與旅客以實際行動，傳遞愛與關懷，幫助需要的小朋友實現夢想，一同享受耶誕氣息。

「傳遞愛･夢想列車行」耶誕慈善活動，今日下午盛大登場，聯邦銀行、微風慈善基金會、台灣鐵路管理局三方齊聚於台北車站一樓大廳，共同舉行點燈儀式，在耶誕小火車的鈴聲下，一起點亮聖誕村。

聯邦銀行指出，今年適逢台鐵130週年，因此現場邀集130位，包含受助兒童及各界貴賓們共同參與「耶誕Party舞會」，共同感受溫暖幸福。

今日耶誕舞會後，由耶誕天使帶領聯邦銀行吉祥物Mykonos小白、微風吉祥物微風熊及台鐵的鐵魯，發送耶誕禮物及糖果給現場民眾。

此外，現場另設有「心願列車畫展」，即日起至106年11月30日供民眾認養心願卡，協助250位唐氏症及視障孩童實現耶誕心願，有意認養心願的民眾，還可現場利用拍立得相機拍照留念。

聯邦銀呼籲，民眾除了認養心願之外，也可寫下鼓勵祝福語，成為圓夢天使，為小朋友們實現心願，感受更多溫暖的力量。