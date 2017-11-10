成衣股王儒鴻：明年第一季展望佳

2017-11-10 16:09

〔記者陳柔蓁／台北報導〕成衣股王儒鴻（1476）今天舉行法說會，儒鴻董事長洪鎮海表示，公司營運是循序漸進地復甦，明年第一季的狀況會比今年第一季好，希望恢復到2015年「有幹勁」的水平，現在越南生產基地正緊鑼密鼓地招工，為明年第一季做準備。

儒鴻發布前3季營收171.91億，年減3％；毛利率27.31％，與去年同期差不多；每股盈餘來到7.23元，年減1.4％。

洪鎮海指出，今年第四季營運已經有好轉跡象，但10月年成長幅度僅呈現個位數，還沒有完全反映在營收上，是因為越南生產基地的2個成衣廠原在9月底蓋好，但其中一個廠執照發放延後，時逢年底招工又比較難，因此延後半年、預計會在農曆年後投產，可能第二季才有大幅度加入生產，第三季有補充原料庫存。

洪鎮海說，運動盤在3、4、8、9月是淡季，但今年9、10月起明年春夏空運增加，顯示客戶有拉貨力度。數位印花與布廠的產能有擴大計畫，成衣則要挑客戶做。目前布與成衣的生產比例約7比3。內轉與外包比則是各佔一半。公司掌握主要品牌3到5年的生產規劃與趨勢，預計明年會增加兩家以上新客戶。

電商客戶亞馬遜宣告走向運動盤，可能與儒鴻既有的運動品牌客戶爭食產能，洪鎮海說，其他運動品牌客戶有對亞馬遜的作法持負面想法，公司則會在一兩個星期內決定怎麼接單。