全球第二大LNG船27年來首度停靠永安港卸收

2017-11-10 15:24

〔記者林菁樺／台北報導〕因應非核家園政策，天然氣需求量將大增，中油永安天然氣接收站啟用27年後，更新碼頭及港埠相關設施，在新董事長戴謙等人見證下，今天首度靠卸全球第二大的Q-FLEX LNG船AL AAMRIYA，展現永安港具備靠卸大型LNG船的能力，將開啟台灣運氣新里程碑。

中油指出，現今國際LNG船隊有大型化潮流的趨勢，而Q-FLEX LNG船停靠碼頭需12公尺深度，中油更新碼頭及港埠相關設施，包括永安港航道及港內水域疏浚工程近期都已完工。

同時為符合Q-FLEX LNG船順利靠泊卸收及操船安全性，中油於今年7月已完成第一批2艘新造大型拖船，並投入營運；第二批2艘新拖船預計明年6月交船，以利未來大型Q-FLEX LNG船靠卸作業。

中油表示，為確保大型LNG船整體作業的安全性，今年初派遣永安廠2位資深領港遠赴西班牙國際船舶操船模擬中心，與卡達RasGas公司船長，共同模擬LNG船進港操船演練，以提升操作技術、確保安全性。

中油指出，永安港從過去停靠卸收傳統型LNG船邁向Q-FLEX型LNG船，展現永安港具備靠卸大型LNG船的能力；有助未來執行大型LNG船裝載運輸卸收購氣契約，也可創造更彈性的船運安排，為台灣天然氣國際買賣市場開啟新的里程碑。