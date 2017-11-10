《CES創新獎》工研院機器人、農藥檢測器勇奪2大獎

「智慧視覺系統機器人」使用工研院開發的智慧視覺技術及機器手臂，具有深度視覺感測、自我學習、思考及判斷能力（工研院提供）

2017-11-10 12:32

〔記者洪友芳／新竹報導〕 2018 CES創新獎（ Innovation Awards）在美東時間9日公布獲獎名單，工研院以智慧視覺系統機器人與隨手型智慧蔬果農藥檢測器技術脫穎而出，分別獲得機器人與無人機類（Robotics and Drones）及家電類（Home Appliances）的創新獎，與Intel、Dell、Nissan、AMD、Kensington等公司一同獲獎，讓台灣科技在全球再次綻放光芒。

CES Innovation Awards是主辦CES展覽的美國消費技術協會（CTA）為CES展所設立的獎項，表揚28大類產品的傑出產品設計和工程技術。每個類別均由消費科技設計師、工程師和媒體成員組成評審團，根據產品工程品質、藝術設計、消費者訴求、社會/產業影響力、獨創性、產品市場競爭力等標準進行評選，分別給予創新獎及最佳創新獎項。Google、Bosch、Qualcomm、HP、Intel都曾獲得CES最佳創新獎及創新獎。這是全球品牌各大廠新產品曝光的極佳榮譽，也是歷年來各大廠兵家必爭之地。

工研院院長劉仲明表示，CES創新獎是全球知名的消費性電子科技獎項，每年有許多全球品牌大廠積極競逐獎項，只要參賽的產品都是各個單位最好成果，獲獎更是對技術研發創新及設計的最大肯定。

他說，近年來，工研院從使用者需求切入技術開發，連結開放式創新平台，建立跨領域系統技術及產品，創造差異化的價值。此次獲獎的二項技術便是因應智慧生活需求，以開放式平台研發的整合型成果，智慧視覺機器人系統即整合應用AI、機械及系統技術開發出來，具有自我學習及感測功能，可作居家陪伴、照護及工業使用。工研院也用科技把關食安，隨手型智慧蔬果農藥檢測器是一個讓「安全安心看得見」的檢測裝置，替民眾的健康多一層把關，讓大家吃得健康又安心。

「智慧視覺系統機器人」使用工研院開發的智慧視覺技術及機器手臂，具有深度視覺感測、自我學習、思考及判斷能力。與對手玩拼字遊戲時候，不需要使用特殊裝置，智慧視覺系統機器人即能運用深度視覺感測器先偵測方格位置，也會辨識積木的位置、字母以及對手所完成的拼字，它還可以確定從可能的字母組合中判斷最高的得分作拼寫。智慧視覺機器人系統能先精準校正機器手臂3D空間位置，偵測到積木的位置，將3D影像轉成3D空間位置，將機器人眼鏡、機器手臂與積木空間位置及相對關係計算出來，並積木表面的2D影像辨識字母後驅動手臂進行夾取，是一款集智慧與陪伴兼備的機器人。

「隨手型智慧蔬果農藥檢測器」運用工研院專利的微型晶片技術，整合多波長微型化檢測技術，將實驗室裡大型的光學檢測儀，設計成讓人一手掌握的輕巧外型，藉由檢測農藥殘留特定光譜，瞭解蔬果洗乾淨了沒有，透過紅黃綠燈顯示燈號即可一目瞭然。另針對全球各地不同的使用習慣，檢測器更能客製化農藥資料庫，像是美國本土許多常見農藥，如益達胺、亞托敏、白克列與護汰寧等，檢測極限皆可達0.5ppm，由於此技術深具國際市場潛力，在入圍今年全球百大科技獎後，再次獲得美國消費電子展的創新獎，堪稱台灣之光。