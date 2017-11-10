醫療新南向 貿協向馬國喊話：台灣設備服務有美國水準

2017-11-10 12:40

〔記者黃佩君／吉隆坡報導〕外貿協會於馬來西亞吉隆坡舉辦台灣形象展，今並舉辦「台灣健康產業說明會」，向馬國推銷台灣醫療。外貿協會秘書長葉明水表示，台灣的人工生殖、肝臟置換手術、顱顏手術、關節置換手術世界知名，去年馬國就有一萬多民眾來台醫療。他也向馬國喊話，表示台灣醫療院所有高達15家有JCI認證，設備服務達到美國水準，而泰國只有兩家國際級醫院；「台灣醫生英文溝通都沒問題」，希望未來台灣能成為馬國民眾海外醫療首選。

外貿協會今於馬來西亞吉隆坡國際會議中心，舉辦「台灣健康產業說明會」，現場有近十家台灣醫療院所參加，包括高雄市立小港醫院、台大醫院、茂盛醫院生殖醫學中心等，並有超過兩百多名馬國民眾、媒體參加，反應相當熱烈。

葉明水表示，台灣的人工生殖、肝臟置換手術、顱顏手術、關節置換手術世界知名，資料顯示去年就有30萬海外民眾前往台灣享用醫療服務，有4分之1是來自東南亞，去年更有1萬多馬國民眾赴台灣進行醫療，數量相當龐大。

葉明水也說，馬國與台灣非常友好，光是馬國校友會在台就有15萬人，馬國留學生在台灣達1萬6千人，對馬國人民來說，到台灣旅行、看醫生是很自然的事情；他希望推廣台灣優秀的醫療服務，讓馬來西亞民眾能把台灣當作海外醫療首選，有更多醫療觀光加上重症治療的選擇，也讓台灣的醫院創造更大商機。

他也強調，馬國人民赴台醫療，使用華語、英文都沒有問題，台灣醫生英文溝通都沒有問題，所以馬來西亞是台發展醫學服務相當好的市場，雙語都可通行，增加溝通的品質。

他也向馬國民眾喊話，強調台灣醫美不輸韓國。葉明水說，韓國每年有3、400名人士來台交流醫美，他認為應讓東南亞鄰近國家知道，台實力並不輸韓國。目前赴台進行醫療、醫美的國家，最多的就是越南、馬來西亞、緬甸，而自阿聯酋直航台灣後，也有很多中東病患來進行醫療。

葉明水也說，東南亞發展醫療服務最積極的就是新加坡與泰國，但泰國只有兩家國際級醫院，台灣則數量非常多，通過美國認證的JCI認證醫院就有15家，服務及設備達到美國水準。他也強調，台灣醫院的價格也具有競爭力，新加坡的私人醫院收費為台灣自費醫療的3到5倍，台灣的關節置換手術也只是美、加的3分之1。

另一個優勢則是，來台醫美等待時間較短，在加拿大可能要排半年到一年，但在台灣兩、三天就可安排手術，因此台灣的醫療是台出口服務業的巨大商機，可使醫院收益增加，醫護人員待遇提高。此外，目前台灣已與部分國家建立醫療轉介機制，但台馬目前還沒有轉介機制，葉明水說，本次把台灣知名的醫療院所帶到馬來西亞，希望本次可以促成更具體的合作。