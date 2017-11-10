台股Q4上漲機率80％ 投信：布局穩定配息ETF

2017-11-10 11:42

〔記者陳永吉／台北報導〕近期台股指數維持高檔震盪，10月中旬以來一直在10700至10800間震盪整理，10月30日盤中再度創下近期新高10842點。根據統計，近5年第四季上漲機率達80%，建議投資人可趁機布局，迎接台股第四季行情。

兆豐國際藍籌30ETF經理人黃家慶表示，目前主要研究機構多認為，2018年全球景氣仍將成長，且無大幅通膨疑慮，經濟持續往正向發展，股市將由過往的資金行情轉為景氣行情，明年多頭延續機會仍高。

再從外資買超的角度來看，近10年僅2008年金融海嘯及2011年歐債危機時對台股呈現賣超，其餘年度皆為買超，截至10月27日，今年以來也已買超2572億元。黃家慶指出，外資對於台股的喜愛有很大程度來自於高殖利率的吸引，截至10月25日，相較於亞洲主要指數，台股3.73%的殖利率，遠比日經225指數殖利率1.57%、韓國 Kospi指數1.31%、上證指數1.86%來得高。

不僅外資看中台股的高殖利率，坊間的台股ETF也多設有配息機制，以台股龍頭ETF「元大台灣50」為例，每年2次配發股息，10年年化殖利率達3.35%，吸引許多投資人長期持有。

兆豐臺灣藍籌30ETF雖然一年僅配息1次，今年將於11月28日除息，但今年配息率可望落在3至4%之間，對於偏好穩定配息收入的投資人來說是不錯的標的。目前持股最高的個股為台積電（2330），持股比例為22%、其次為中華電（2412）、國泰金（2882）等。