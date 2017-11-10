台股盤前》外資心態保守 短期大盤上漲空間有限

由於外資偏空態勢愈趨明顯，導致市場稍有回檔就會引發獲利了結賣壓，昨日出現漲多的中小型股獲利賣壓出籠帶頭下跌。（資料照）

2017-11-10 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕昨天因鴻海、大立光等蘋果概念股及中小型電子股賣壓出籠，加權股價指數與櫃買指數雙雙於午盤時快速走跌，引發一波獲利了結賣壓，加權股價指數終場下跌75.72點，跌幅0.7%，收在10743.27點；集中市場成交值為新台幣1449.53億元。

昨天集中市場三大法人賣超71.07億元，其中外資及陸資賣超31.49億元，投信賣超5.95億元，自營商賣超33.63億元。外資在期貨市場也是偏空操作，其台股期貨多單未平倉量又較前一交易日減少2,144口，累計持倉量已下滑至44,498口。

由於外資偏空態勢愈趨明顯，導致市場稍有回檔就會引發獲利了結賣壓，昨日出現漲多的中小型股獲利賣壓出籠帶頭下跌，就使得使加權股價指數跌破10800點，一度下探至10721.87點，收盤價跌破季線10762位置。目前台北股市尚未轉為空頭走勢，不過外資心態保守，短線操作的期貨交易人還是要注意指數突然發生的大幅波動，善設停損確實執行，近期若國際市場無亮眼之表現，預期短期大盤上漲空間有限。

今日觀察重點：

觀察台股盤面結構，電子-1.04%、金融-0.23%、非金電-0.24%、櫃檯市場-1.04%，集中市場呈現高檔整理，櫃檯市場則是創下波段新高後引來獲利了結賣壓，電子股佔大盤成交比重仍然較高，持續是盤面重要的區塊，惟個別強勢族群或強勢股已經進入震盪，短線具操作空間者，宜選擇量價較未失控者，例如部份IC設計、3D感測、封測、光通訊為主軸；金融股部份，由於佔大盤成交比重僅有2.52%，操作空間不大，宜觀望；至於非金電，短線以食品、百貨、機電與電動車相關較值得留意。

在電子股部份，週四佔大盤成交比重仍然高達73.16%，持續是盤面的重心，惟部份漲多強勢股已經進入震盪，例如LED、PCB、連接線器，短線具操作空間者，宜選擇量價較未失控者，族群上以IC設計、3D感測、封測、光通訊為主軸。

在金融股部份，週四佔大盤成交比重僅2.52%，在市場仍然欠缺關注度，由於近期量能回升不易，操作上仍須採觀望應對。至於非金電，短線亦呈現回檔格局，盤面僅有食品、百貨、機電與電動車相關或可留意。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供