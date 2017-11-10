減稅法美兩黨分歧 美元下跌0.4％

2017-11-10 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕先前由於投資人對美國稅改法案樂觀，加上預期12月升息，美元成上漲趨勢，但近來稅改法案傳出可能出現分歧的情況，進度出現變數，美元下跌0.4%。

由於美國參院共和黨將公布稅改法案，可能與眾院的版本不同，其中差異包括參院版本不會完全取消遺產稅和減稅額，且將調降公司稅延後至2019年。版本差異導致投資人審慎看待法案進度。美元指數下跌0.4%至94.524，兌日圓下跌至113.33日元，紐約週三尾盤報113.87。英鎊則少有變動，報1.3139美元。