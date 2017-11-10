部長會議達原則性協議 TPP可望起死回生

2017-11-10 03:52

〔中央社〕跨太平洋夥伴協定（TPP）11國於9日晚在越南峴港舉行的部長會議中，針對美國退出後暫停實施的「凍結」項目選定獲致妥協，美國除外的TPP生效事宜達成原則性協議。

日本放送協會（NHK）報導，參與TPP的11國寄望能針對美國退出後協定生效事宜達成原則性協議，於9日下午利用在越南峴港舉行的亞太經濟合作會議（APEC）集會舉行場邊部長會議。

與地主越南一起擔任共同主席的日本經濟再生大臣茂木敏充，針對美國退出後暫停實施的凍結項目，參考各國期望提出主席案，雖獲得多數表達支持，但也有無法達成妥協的殘留課題。

因而11國於9日晚再度召開部長會議進行協商，終於就凍結項目選定獲致妥協，這項磋商達成原則性協議。11國將於10日召開的領袖會議正式確認達成原則性協議。

記者詢及TPP部長會議結果時，茂木敏充回答說，已達成原則性協議，並稱各國部長已敲定「凍結實施項目清單」，選定凍結項目可避免重新協商整個協定。

美國總統川普政權今年1月上路後，伴隨最大經濟體美國宣布退出，TPP生效無望。因而剩餘11國，放眼未來美國會回歸協定，揭示剩餘11國早日讓協定生效的方針，持續展開協商，希望讓TPP起死回生。

TPP的11國部長會議就協定生效達成原則性協議後，將於10日召開的領袖會議正式確認。接著11國歷經協定文本翻譯、國內法整合性確認等作業後簽署協定，其後各自展開國內程序，包括送交國會批准等。

日本國會先前已批准包括美國在內12國參與TPP，這次達成原則性協議的11國TPP，必須重新獲國會批准。日本政府消息人士表示，倘若明年3月上旬能完成簽署，就可能於明年定期國會著手展開批准程序。此外，日本政府也會並行推動TPP相關國內法修法程序。