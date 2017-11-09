比水晶肥皂更威 南僑推牛樟芝皂跨足保養品事業

2017-11-09 23:29

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑（1702）生產的水晶肥皂已成為家家戶戶必備洗衣清潔用品，南僑歷時三年研發，以生產水晶肥皂長達65年的製皂工藝開發出牛樟汁皂，可望做為南僑跨入保養品事業的領頭產品。

南僑水晶肥皂經過65年的銷售，累計已賣了20多億塊，並成為肥皂界銷售長青的不敗天王，南僑董事長陳飛龍表示，韓國人把人蔘做到保養品，而且做成了一個國際性產業。

他常常思考，台灣是否有具備這樣特色的素材可以發展，並行銷到全球市場，再創另一個如水晶肥皂經得起市場考驗的新事業，經過多年搜尋，挑中了台灣獨有的珍貴物產牛樟芝為主要成份。

選定牛樟芝後，南僑研發小組花了一年遍訪台灣所有的牛樟芝供應商，挑選原料，選定之後，研發小組開始製皂，試過近百種香味，並設定每一塊牛樟芝皂都要做出紋路不一樣的天然木紋。

但發現既有的生產設備，無法生產出每一塊天然木紋都不一樣的牛樟芝皂，內部於是又花了一年開設生產設備，生產設備底定後開始小量製皂，讓員工和少數消費者試用提供改進意見。

前後歷時大約3年，費時打造，以沐浴使用為訴求的「樟之物語」生活力精華皂今天正式曝光，並找了藝人李翊君和香奈兒母女倆首度同台代言，牛樟芝皂也將成為南僑跨入保養品市場的第一支產品，未來不排除還有面膜，洗髮精等。

「樟之物語」牛樟芝皂主打高級肥皂市場，目前市面上高級肥皂每塊價格帶落在700~2000元間，南僑「樟之物語」牛樟芝皂每塊建議售價定在680元，是高級肥皂下面的價格。

目前每塊嚐鮮價399元，相當於可買20幾塊水晶肥皂，陳飛龍表示，若台灣市場熱銷，未來不排除搶進海外市場。