美食-KY第三季每股賺3.71元 連9季度創歷史同期新高

2017-11-09 21:04

〔記者楊雅民／台北報導〕以85ºC聞名的美食-KY（2723）今天公布第三季單季稅後淨利首次突破6億元大關，達6.05億，EPS 3.71元，較去年同期成長超過兩成，連續第9個季度創下歷年同期新高；累計前三季稅後淨利15.59億元，年增26%，EPS達9.57元，再寫新高。

美食-KY同時公告自結10月合併營收，以功能性貨幣（人民幣）計算，延續年中以來的強勁動能，較去年同期成長超過16%，也是連續6個月以雙位數成長；以新台幣計算的營收雖因匯率因素而受到低估，但仍超過20億元，連續兩個月成長率達雙位數，

較去年同期成長近3成。

美食-KY表示，代表本業獲利能力的營業淨利率更直逼13%，一舉寫下6年來的新高，美食-KY獲利能力逐年攀升，主要受惠於高獲利的海外市場快速成長，以及營運效率持續提升。

不論是中國的同店銷售、或是美國的展店步伐，兩大海外市場下半年以來都明顯加速成長，帶動集團獲利持續創高，展望第四季，法人認為，美食-KY第三季出色的營收表現，很有機會一路延續，為年底的旺季效應增添額外動能。

美食-KY今年前三季在美國已開出9間門市，10月下旬及11月初85ºC又在大洛杉磯、大休士頓地區開出3間店，目前店數已到37間，店數較去年同期已增加5成；中國市場持續透過商品的推陳出新與服務升級，10月營運延續第三季強勁的成長，顯著貢獻集團營收。

至於台灣市場，10月間85ºC不只兩款蛋糕新品熱銷，更攜手超人氣手機遊戲推出創意行銷活動，吸引年輕玩家到店消費，成功提高門市營業額。