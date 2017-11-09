清真產品年賣69兆 貿協助台商強攻穆斯林商機

2017-11-09 20:34

〔記者黃佩君／台北報導〕目前全球穆斯林人口超過16億，全球清真商機年高達2兆3000億美元，相當於69兆新台幣。外貿協會今天在馬來西亞吉隆坡舉辦台灣形象展，特別鎖定清真商機，貿協董事長黃志芳說，馬國在東協國家中發展相對先進，也是台灣立足亞洲、通向伊斯蘭國家的門戶，這次全力推動清真館，希望能讓更多台商獲得清真商機。

黃志芳說，馬國人均所得已超過1萬美元，是東協國家中發展相對先進者，也是中東觀光及未來伊斯蘭金融的中心，更是台灣立足亞洲、通向伊斯蘭國家的門戶。透過在馬來西亞設展，希望台廠符合清真（Halal）」規範的產品，能夠藉由馬國打入外銷伊斯蘭國家的供應鏈。

貿協說，目前馬國已經宣布將成立22個清真產業園區，向外資招手，進軍伊斯蘭國家內需市場，園區內各種製造都須符合清真規範，目前已有不少外資有興趣。貿協也分析，目前包括雀巢、美國好時（Hershey）等公司，都是在馬來西亞製造清真產品，銷往中東市場；馬國一年出口清真產品，產值高達2800億新台幣，清真製造轉口商機，絕對是台廠爭取重點。

貿協也說，台商食品等方面的製造很強，但過去對清真規範認識較少，貿協今年成立「清真推廣中心」，幫助台商獲得清真認證相關資訊，以及進軍新南向穆斯林國家包括馬國及印尼的資訊。

貿協也表示，在中心成立後，台廠獲清真認證的廠商由300多家躍增到752家，其中有538家食品，以及214家美妝及觀光飯店餐等廠商，除協助廠商外銷外，也增加穆斯林來台觀光旅遊產業的利基。