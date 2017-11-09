陽明第3季轉虧為盈 前3季每股虧損0.05元

2017-11-09 16:56

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）第3季合併營收357.81億元，年成長23.40％，季增成長7.68％，每股稅後盈餘0.7元，單季已轉虧為盈，並延續各季營收成長趨勢。

陽明指出，受益於傳統旺季貨量的展現，2017年第3季營運量達124.2萬TEU，相較去年同期111.8萬TEU，成長11.1％；此外，在2017年整體海運市場回升的助益下，平均運價相較去年亦有上漲的趨勢，因此2017年第3季整體營收，有明顯的成長表現，營業淨利為15.48億元，稅後淨利12.64億元。2017年前3季營業淨利5.01億元，稅後虧損為0.82億元，相較去年前3季已大幅減虧99％，每股虧損0.05元。

陽明表示，2017年在全體員工的努力及經營環境的改善下，公司營運績效已有顯著改善，主要是公司成功的開源節流營運策略，如集中化管理、優化櫃流管控與營運成本節省等，均充分降低成本開支，並利用邊際貢獻為攬貨管理標準，擬定各項業務政策，更能夠突顯出航線整體營運量成長，並帶動增裕營收的效益，於今年第3季終止過去數季連續虧損。

陽明指出，在大股東的支持與現金增資完成後，將可有效強化財務結構，未來並可視情況調增船隊規模，及擴大服務營運網絡。同時，運用最近加入新聯盟的優勢，與東協國家經濟的蓬勃發展，以及配合政府的新南向政策，於今日董事會通過與台灣港務公司的印尼合作投資案，並將持續與相關業者在其他國家，共同發展航運物流有關之投資計畫，以服務台商並提升台灣產業整體競爭力。

同時，針對全球區域性航運業蓬勃發展，今日董事會也通過，將在地中海、黑海地區成立區域營運中心，以發展區域航線與現有長線之綜效。