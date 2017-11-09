神基入股美國WHP 開拓雲端服務市場

2017-11-09 16:46

〔記者卓怡君／台北報導〕強固型工業電腦品牌商神基（3005）今日召開董事會，決議以增資發行新股方式，受讓美國WHP Workflow Solutions, Inc. （以下稱WHP公司）股東所持有之股份，透過更緊密的合作關係，共同擴展Getac品牌在智慧行動監控系統發展與佈局，進軍物聯網暨雲端服務市場，建構持續性收費（recurring business）的商業模式。

雙方換股比率為每一股WHP公司股份換發神基科技40.25040367股普通股，神基擬發行新股10744仟股。股份交換後，神基對WHP公司的持股將從原先的31.87%增加為100%，WHP公司將成為神基100%持股之子公司；換股基準日暫定為2018年2月28日。

神基為行動式強固型工業電腦解決方案廠商，並以「Getac」品牌行銷全球，主要應用市場為政府單位、公共安全、公用事業、交通運輸以及生產製造等，以提供任何極端環境皆能有效運行之強固型工業電腦解決方案；WHP公司擅長於軟體及雲端系統之開發整合能力，擁有優異之資料處理與數據分析軟體開發之技術，主要從事歐美警用智慧行動監控系統市場之銷售業務。

神基表示，雙方自2015年即展開策略合作，共同推出VERETOS智慧行動監控系統解決方案，6月更名為Getac Video Solution，該系統結合神基於車載攝影系統與穿戴式攝影系統等硬體技術以及WHP軟體設計開發能力，提供公共安全市場整合性行動監控解決方案，包括影像證據採集與檢索功能，雲端資訊儲存與備份功能，透過海量數據資料分析，將龐大的影像證據資料有效地分析轉化成情資，提升第一線員警的執法效率，該系統成功打入歐美地區警用智慧行動監控系統市場，成為業界少數可提供一站式服務的全方位解決方案廠商。

神基指出，近年來國際反恐及公共安全意識高升，加上警民衝突事件頻傳，穿戴式錄影裝置以及雲端證據管理的需求急速浮現，未來5年的市場成長率將明顯增長，期望透過本次取得WHP公司之股權，提升智慧雲端服務的生態價值鏈地位，鞏固Getac Video Solution相關的研發專利，並且藉由雙邊軟硬互補的整合優勢，縮短新產品開發時程，搶攻雲端物聯網市場。