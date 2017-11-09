iPhone X出貨激勵 智慧型手機第四季產量攀全年高峰

2017-11-09 14:57

〔記者王憶紅／台北報導〕根據調查機構預估，第四季在蘋果陣營新機iPhone X開始舖貨的帶動下，智慧型手機全球整季生產數量有機會達到4.25億支，YoY成長6.3%，達全年季度產出高峰，2017全年生產數量預估將有14.6億支。

全球市場研究機構TrendForce表示，進入傳統旺季，智慧型手機買氣開始逐漸回溫，第三季全球智慧型手機生產數量達3.84億支，相較去年同期成長6%，其中尤其以中國品牌表現亮眼，相較去年同期成長20%。以第三季全球生產總數量的市占排名來看，前五名仍由三星、蘋果、華為、OPPO、vivo囊括，小米則位居第六。

TrendForce指出，以各品牌表現來看，儘管今年三星智慧型手機在中國市場表現失利，整體銷售占比不斷下降，但憑藉著既廣且深的全球佈局，以及齊全的高中低階智慧型手機產品線，季度平均生產數量仍維持7500萬支到8000萬支的水平。第三季除了中低階的J（Junior）系列表現依舊亮眼外，也受惠於Note 8新系列的發表，季度生產數量達全年高峰，來到8100萬支，穩居市占第一的寶座。

在第四季的生產總數預估上，TrendForce認為，受到蘋果新機銷售排擠，三星將會些微調降第四季高階機種的生產數量，預估第四季生產總數約只有7700萬支，較第三季衰退約5%。

蘋果陣營第三季表現，雖有新機種iPhone 8及iPhone 8 Plus支撐，但眾所矚目的iPhone X由於3D感測模組及WiFi模組等零組件良率不如預期，被迫延後生產計畫，導致蘋果第三季生產數量僅較第二季成長3%。TrendForce預估，蘋果第四季生產數量有望達到8100萬支，其中iPhone X的占比預估將達33%，而此波iPhone X的生產熱潮將延續至2018上半年。

第三季宏達電宣佈與Google交易一事，對雙方在第三季的生產數量上並無明顯影響，但以未來發展而言，TrendForce認為宏達電的生產數量將持續萎縮，而Google則有機會藉著工程研發能力的提升，拉抬高階手機的市占率。從宏達電來看，由於推出機種較以往少，又普遍缺乏創新議題，第三季生產數量相較第二季持續衰退46%；Google則受惠新機Pixel 2系列發表，第三季相較第二季約成長40%，第四季持續看增。

在中國品牌方面，受到下半年旗艦新機發表的帶動，華為第三季生產數量較上一季成長9%，預估第四季在年底節慶需求增加的刺激下，有機會達到4500萬支的生產水平，全年生產總數預估將達1.5億支。華為今年在智慧型手機的生產策略改以較高獲利的手機為導向並減少低價機種，因此在下半年旺季的生產數量較以往並無顯著成長，但華為積極拓展海外市場，仍站穩中國品牌排名第一名，以及全球排名第三名的位置。

中國品牌排名第二及第三的OPPO及vivo，第三季的季度生產成長率平均達5%，預估第四季生產數量將持平。而相較去年的整體生產數量，2017年兩品牌的年度成長預估平均有20%的成長，這主要是因為OPPO及vivo在銷售通路的建構完整，遍及中國偏遠鄉鎮，同時積極拓展海外市場。

小米在第三季受惠新機MIX 2的推出，季度生產數量來到2550萬支，市占排名緊追vivo。在海外市場，小米透過與印度電信商合作，積極搶攻印度的中高階智慧型手機市場，與三星一決高下。TrendForce預估，小米第四季將延續暢旺態勢，生產總數將達2800萬支，季度成長約10%。

展望第四季全球智慧型手機生產表現，TrendForce預估在蘋果新機的帶動下，相較第三季將有10.5%的成長。而以2018年整體發展方向而言，TrendForce認為在既有的智慧型手機市場已漸趨飽和的狀況下，如何克服不斷高漲的零組件成本壓力，以及如何佈局海外新市場，將是影響明年各品牌表現的關鍵。