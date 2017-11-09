宋楚瑜與美國雙邊會談 無觸及川習會政治議題

APEC領袖代表宋楚瑜（左2）與美國國務次卿向農及（右1）美國APEC大使馬志修會談。（外交部提供）

2017-11-09 12:57

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕美國總統川普今上午與中國國家主席習近平會面，雙方明天也將再次於亞太經合會（APEC）會面，除經貿與北韓議題外，美中台三邊動向仍為關注焦點之一。我方APEC領袖代表宋楚瑜昨天已與美國國務次卿向農進行首場雙邊會談，據了解，雙邊會談聚焦於經貿議題，我方強調將在亞太區域扮演「分享、參與、包容」的角色，並無觸及美中台三邊關係。

第三次川習會甫落幕並召開聯合記者會，外界預估美國與中國在會中應專注於經貿問題與北韓威脅應對等議題，但中國是否會再次將台灣議題提到檯面上，使台灣成為美中談判的籌碼，仍是外界擔憂的項目。除了川習會外，APEC 21個會員體領袖將在明天聚首於越南峴港，同樣是國際矚目焦點，美中台代表也將同台互動。

宋楚瑜日前搶先抵達越南，並已在昨天下午與美國負責政治事務的國務次卿向農，以及美國APEC大使馬志修進行雙邊會談。APEC代表團顧問李鴻鈞表示，原先今年也安排與美國國務卿會面，但後來因為國務卿需全程陪同川普亞洲行行程，因此改派第一順位的次卿與我方會面。

李鴻鈞轉述說，宋楚瑜在會談中強調，APEC是區域經濟會議，而台灣在這個大區域裡，要扮演「分享、參與、包容」的角色。宋楚瑜提到，台灣長期在各角度上展現經濟實力，而目前美國是我方第二大貿易夥伴、日本是第三大貿易夥伴，中國大陸則是第一位。我方在APEC各個經濟體之中，也都可扮演「分享與參與」的角色，希望在經濟上發揮軟實力和硬實力。

李鴻鈞也轉述宋楚瑜說，我方不只推動南向發展，更是多元、全面性發展。例如中國大陸現在成為世界第二大經濟體，但不要忘了，台商在大陸成長30年中所貢獻的功勞，也顯示出台灣經濟實力。

但對於美中台關係將如何發展？李鴻鈞說，雙邊會談中並沒有特別觸及這一塊議題，也沒有談及川習互動可能如何影響台灣，李鴻鈞說，台灣扮演亞洲和平穩定角色，在這個時候絕對不會成為麻煩。