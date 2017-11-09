台達展現「智慧製造」實力 上海工博會秀全方位產線

台達集團在上海工博會展示智慧製造方案，左起為台達集團-中達電通副董事長尹鏇博、台達發言人周志宏、台達樓宇自動化解決方案事業處總經理羅天賜、台達機電事業群總經理劉佳容、台達機電事業群智慧製造事業處處長李逢堉。 （台達提供）

2017-11-09 11:55

〔記者羅倩宜／台北報導〕綠能大廠台達電近年強攻智慧製造，除機械手臂、Scara機器人外，包括PLC控制器等核心元件也自行製造。在本週登場的上海工業博覽會中，更將工作站搬到現場，從下單、設備管理、混線生產，一氣呵成，展現「少量多樣」的製造業未來趨勢。

台達電子以軟實力「心」智造為主題，在2017中國國際工業博覽會（簡稱工博會）中展出「智慧製造示範線」。由三組機器人組成的工作站，串聯周邊設備、製造執行系統（MES）下單系統、生產設備管理平臺（DIAMMP）等，實現少量多樣，混線生產，現場可私人訂製刻有個人姓名的禮品，全程不到兩分鐘，即可完成。

台達集團透過策略併購，整合軟硬體，帶動自動化業務近期強勁成長，包括工業自動化、樓宇自動化都有完整的解決方案。

台達集團旗下的中達電通副董事長尹鏇博表示，近年來，台達佈局智能製造及綠色建築，去年併購臺灣電腦整合製造（CIM）領域的軟體領導廠商羽冠電腦科技，強化台達在智慧製造的核心系統整合能力。樓宇自動化則有先前併購的歐商LOYTEC、DeltaControls，幫助台達在綠色智慧建築領域加快腳步。

台達旗下的機電事業群智慧製造事業處處長李逢堉表示，智慧製造在各國風起雲湧，台達集團從最底層的智慧設備到最上層的製造管理系統，都能提供最佳整合，縮短客戶導入時程。例如：製造執行設備（MES）可將現場資訊即時上傳，讓生產規劃直達設備，管控全廠製造流程，讓生產更進一步優化。MES也可導入多變數分析，協助管理決策，尤其整合機器學習技術，能實現模型訓練，進行線上監測與調控，提供製造規範。

台達樓宇自動化解決方案事業處總經理羅天賜表示，從設備到資訊分析管理，必須有智慧化的跨平臺整合與控制，才能實現高效率的樓宇管理。智慧樓宇或智慧建築必須符合物聯網架構，從設備層的空調、照明、安防等；感知層的偵測器及控制器； 溝通層透過國際通訊協定連結各項設備；管理層則透過建築管理監控軟體，實現智慧管理的效率，帶來舒適便利；最後是決策層，以大數據分析來實現智慧決策。