宏達電投資數百萬美元 成立虛擬實境藝術計畫VIVE

2017-11-09 11:46

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）於今（9）日宣布將挹注數百萬美元，成立VIVE Arts，展開全球虛擬實境藝術計畫，而即日起，Viveport將陸續提供12款以上的VIVE Arts應用內容。

宏達電指出，虛擬實境是一個嶄新、潛力十足的媒介，提供人們以全新方式欣賞全世界的藝術瑰寶；Vive將提供數百萬美元，支持並協助虛擬實境的應用內容、創作者及相關機構，透過Vive革命性的創新技術改變人們創作及體驗藝術的方式。

Vive自推出以來積極致力於拓展藝術文化領域，包括與英國倫敦皇家藝術學院、台灣台北國立故宮博物院、法國巴黎國家自然歷史博物館、美國華盛頓哥倫比亞特區新聞博物館與俄羅斯聖彼得堡艾米塔吉博物館都有合作。

11月23日起，VIVE Arts將結盟倫敦泰特現代藝術館，舉辦義大利表現主義派藝術家－莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）特展，屆時將引領虛擬實境體驗進入藝術特展中。同時，Vive與泰特現代藝術館將首度嘗試，讓大眾於特展期間透過領先業界的虛擬實境內容平台Viveport取得展出內容，在家也可享受虛擬實境藝術體驗。

VIVE Arts將在全球提供文化機構資金及協助開發相關虛擬實境設備，並透過Viveport上優質的虛擬實境內容豐富他們的教育計畫。Vive也將與博物館及內容開發者合作，並將其作品以嶄新方式推出。