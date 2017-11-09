佳世達力挺 IPC新兵維田明年營運旺

2017-11-09 10:07

〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦新兵維田（6570）即將掛牌上櫃，在大股東佳世達（2352）力挺下，雙力展開多方專案合作，維田董事長李傳德表示，和佳世達針對電動巴士、車用相關專案進行合作，明年可看到綜效，公司防爆產品近期拿到認證，也將成為明年成長主要引擎，看好明年表現將優於今年，希望2020年達成全年營收達到10億元的目標。

李傳德指出，不同於一般業界之設計，維田產品導入模組化工程（包含部件模組化），使得產品在製程上可以縮短組裝工時，大幅減少交貨時間，對爭取客戶訂單更為有利；此外，公司產品主要應用於工廠自動化及戶外嚴苛環境，獨家研發無風扇無風流散熱技術，使系統產品工作環境溫度可寬達負20~60℃，以及產品出貨前均經過100%防水檢測認證，確保其品質之穩定度。

李傳德指出，隨著工業4.0智慧製造及物聯網時代來臨，本公司積極提升軟體開發及軟硬體系統整合實力，設立專職軟體研發團隊，積極投入專案，拉長產品壽命，預估明年中國業務營收可望倍增。

維田產品主要行銷歐美、中國等地，主要產品為擴充式液晶顯示電腦、人機介面電腦、專業特殊應用電腦系統、嵌入式電腦系統、寬溫嵌入式主機板及工業級液晶顯示器等，有多種尺寸產品可供客戶選擇，並提供無風扇、防水防護、寬溫及防爆等多元化功能，主要市場集中於歐美地區，外銷比重高達9成，其中OEM代工業務約占營收6成左右，因擁有高度系統整合能力，亦提供ODM客製化服務，約占營收3成，其餘則以自有品牌APLEX、Adotec行銷全球。

近年來在工業4.0趨勢帶領下，近三年營收年複合成長率高達8.95%，今年前二季營收2.91億元，相較於去年前二季營收2.85億元，小幅成長約2.11%，今年因新台幣匯率導致毛利率下滑，但隨著匯率回穩，專案量增加，產品組合優化，樂觀看待明年表現。