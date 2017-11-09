騰迅17億美金購入Snapchat母公司12％股份

騰訊花17億美元投資、購入Snapchat母公司12%的股份。（路透，Thomas White攝）

2017-11-09 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕Snapchat母公司Snap今年3月才在紐約證券交易所上市，但近期呈現疲軟的狀態股價一直下跌，昨日Snap Inc表示，中國騰訊控股買下公司12%的股份。根據《路透》報導Snap在首次公開幕股（IPO）的招估價是17美元（約新台幣513元），3月上市衝上27.09美元（約新台幣818元），但是昨日收盤報價12.91美元（約新台幣390元）。

綜合外電報導，Snap提交給美國證管會（SEC）報告中提到，騰訊是透過市場收購了Snap1.458股A級普通股，價值17億美元（約新台幣513.8億元），此類股為不具表決權的普通股票，騰訊原本就是Snap股東，Snap首次公開幕股（IPO）已經投資，這次是增加投資的資本。

根據《路透》報導，Wedbush Securities分析師Michael Pachter說：「騰訊在許多公司買進了少數的股份，我覺得不能推斷他們有意併購公司。」；Snap公司的聯合創辦人持有95%的投票權，騰訊的持股只是提供經濟上的收益。研究機構晨（Morningstar）的分析師Ali Mogharabi提到，騰訊公司持股將會帶來Snap與騰訊的業務合作機會，幫助Snap往中國的市場發展，但是Snapchat用戶增長速度緩慢的現象仍需要改善。