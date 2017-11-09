台股盤前》股市仍處緩步盤堅格局 預期多頭將延續

昨（8日）台北股市終場下跌21.35點，收在10818.99點，集中市場成交量為1205.54億元。（資料照，記者王敏為攝）

2017-11-09 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕由於外資轉趨保守，台積電、鴻海等蘋果概念股價表現疲弱，無法帶動加權股價指數繼續上攻，昨（8日）台北股市終場下跌21.35點，收在10818.99點，集中市場成交量為1205.54億元。集中市場三大法人賣超28.72億元，其中外資及中資賣超33.14億元，投信買超0.17億元，自營商買超4.25億元。外資在期貨市場也是偏空操作，其台股期貨多單未平倉量較前一交易日減少3023口，累計持倉量下滑至46642口。

雖然上攻受阻，但加權股價指數與台股期貨二者收盤價均站在10800點之上，空頭並未取得絕對優勢，美國與歐洲等主要股市即便拉回，幅度也不深，整體來看台北股市仍處於緩步盤堅的格局，除非有帶量長黑的大跌，否則可預期多頭仍將延續。不過也要關注外資在期貨市場的動態，截至昨日外資的台股期貨多單持倉量已跌破5萬口水準，且買進台指選擇權賣權累積達33.4萬口，而下週三（15日）逢期貨月合約結算，萬一在下週三之前國際股市無甚表現，做多的期貨交易人還是要記得設好停損，以防範台股壓低結算的風險。

今日看盤重點：

由於缺乏重量級大權股值股帶動，指數難有表現空間，避免過度追高的風險，選股方向可留意在蘋概（APPLE股價176美元，續創波段新高）、IC設計、LED、生技、小塑、集團作帳股等低基期個股搭配法人買超個股操作。

遊戲股部分，受惠於雙11銷售，電商平台6180橘子走勢強勁。此外，電競納入運動產業政策利多，帶動4946辣椒、3083網龍、3546宇峻走強。

IC設計與封裝部分，2017年10月營收年增16.9%，3035智源續創新高；無線充電概念股6202盛群、4952凌通股價整理過後再轉強；資金轉入低基期與業績面好轉的3041揚智、3034聯詠。在封測股第四季有機會轉虧為盈與具有AI題材的3374精材、3264欣銓10月營收表現佳、法人持續買超6147頎邦。

資料由日盛投顧、康和證券提供