UPS國際快遞 擴大升級新北與桃園服務

UPS強調，更短的遞送時間，將有助於我國商品出口至歐美及亞太地區主要市場。（記者王孟倫攝）

2017-11-08 20:06

〔記者王孟倫／台北報導〕優比速（UPS）國際快遞延續去年以來在台灣的「升級計畫」，今天再宣布強化桃園地區和新北市南區19個地區、超過500個郵遞區號的服務網絡，包括：出口貨物取件時間延長至多5小時，以協助台灣製造業與高科技產業之競爭力。

UPS台灣分公司總經理畢中偉指出，各家企業為了要在降低成本的同時提供高品質和快速的服務，正承擔前所未有的壓力；透過延長截件時間和更快捷的遞送時間，強化在桃園及新北等地的光電、高科技、航太和汽車零件等業者之服務。

畢中偉宣布，UPS提升桃園地區和新北市南區19個地區超過500個郵遞區號的服務網絡，內容包括：第一、延長桃園地區和新北市的取件截件時間，前者延長多至3小時，後者高達5小時。第二、透過UPS保證準時送達的全球快遞及貨運服務，強化出口貨物掌握度。第三、UPS海關清關解決方案能確保客戶的貨件符合相關法規，以減緩進出口之風險。

UPS這項升級服務計畫，是延續延續去年在台的升級計畫，持續投資在台的服務網絡；去年UPS強化在彰化16個鄉鎮、超過180個郵遞區號的服務；同時，也將服務網絡範圍擴張至雲林和嘉義38個地區超過591個郵遞區號。

畢中偉指出，跨境貿易仍是驅動台灣經濟成長的主力，其中，對主要出口市場如中國、香港及新南向國家等，更呈現雙位數成長，物聯網、人工智慧等新興科技預計將帶動更熱絡的半導體和高科技製造業需求。

他強調，若能提供更有競爭力的截件時間、更短的遞送時間，這些將有利於商品出口至歐洲、美國、亞太地區的主要市場。