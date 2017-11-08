交投清淡 新台幣收30.187元

2017-11-08 16:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天仍難脫狹幅盤整格局，終場以30.187元兌1美元作收，小貶1.7分，且市場交投清淡，台北外匯經紀公司成交量僅4.57億美元。

外匯交易員表示，目前銀行間交投多為實質性拋補，進口商、出口商買賣匯力道相當，外資亦沒有明顯進出，導致市況非常冷清，下午3點至3點15分這段時間，甚至沒有交易出現，新台幣也維持窄幅波動走勢。

新台幣今以30.200元開出，最高30.177元、最低30.200元，終場收30.187元。