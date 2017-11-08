三大法人今賣超28.7億 外資賣超33億

三大法人今賣超28億，外資賣超33億。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-11-08 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣28.72億元。

外資今天賣超33.14億元，投信買超0.17億元，自營商買超4.24億元。三大法人合計賣超28.72億元。

台股今天下跌21.35點，收在10818.99點，成交值新台幣1202.26億元。

106年11月08日 三大法人買賣金額統計表 單位：元

單位名稱買進金額賣出金額買賣差額
自營商（自行買賣） 1,533,637,290 1,009,972,159 523,665,131
自營商（避險） 6,009,717,140 6,108,707,818 -98,990,678
投信 1,631,812,520 1,614,614,103 17,198,417
外資及陸資 24,942,716,550 28,256,896,967 -3,314,180,417
合計 34,117,883,500 36,990,191,047 -2,872,307,547

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