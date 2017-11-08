三大法人今賣超28.7億 外資賣超33億

2017-11-08 14:57
三大法人今賣超28億，外資賣超33億。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣28.72億元。
外資今天賣超33.14億元，投信買超0.17億元，自營商買超4.24億元。三大法人合計賣超28.72億元。
台股今天下跌21.35點，收在10818.99點，成交值新台幣1202.26億元。
106年11月08日 三大法人買賣金額統計表 單位：元
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,533,637,290
|1,009,972,159
|523,665,131
|自營商（避險）
|6,009,717,140
|6,108,707,818
|-98,990,678
|投信
|1,631,812,520
|1,614,614,103
|17,198,417
|外資及陸資
|24,942,716,550
|28,256,896,967
|-3,314,180,417
|合計
|34,117,883,500
|36,990,191,047
|-2,872,307,547