全球最長！監理沙盒試驗期 台灣達36個月

金管會主委顧立雄列席立法院財政委員會。（記者廖振輝攝）

2017-11-08 13:34

〔記者王孟倫／台北報導〕「金融監理沙盒」全球試驗期最長是哪個國家？答案是台灣！立法院財委會今天初審「金融科技創新實驗條例」（監理沙盒），有關業者申請實驗期間，行政院版本最長為18個月，但立委修正大幅放寬至3年，這也是全世界最長的監理沙盒實驗期。

立院財委會今天審查「金融監理沙盒」草案，正式名稱為「金融科技創新實驗條例」。

目前為止，金融監理沙盒只有4個國家或地區實施，包括：英國、新加坡、澳洲與香港；若立院三讀法案通過，台灣將成為全球第五個實施國家。

「監理沙盒」（Regulatory Sandbox）是一項金融科技的創新機制，目的在提供業者的金融創新產品進入實驗階段，在風險可控制、消費者權益可確保下，暫時「排除」現有法規限制，實驗期結束後，主管機關可視情況決定是否修法，或對業者進行輔導。

首先，行政院版的監理沙盒試驗期，原本規定實驗期間以半年為限，得申請延長一次、期間半年，若涉及修法可再有調整期半年，換言之，最長可達18個月。

不過，立委曾銘宗、費鴻泰認為，應該要給金融科技創新多一點彈性空間，如果延長實驗期只能申請一次且只有半年，時間太短、限制太多，建議應該要取消實驗期門檻。

但金管會直言，以各國為例，英國政府只給3到6個月的監理沙盒實驗期，新加坡是6到9個月，澳洲則是12個月，行政院版本等於有18個月，已經非常寬鬆了。

經過立委與金管會多方討論，立委江永昌建議，還是要有一個期限，建議至少要三年；擔任會議主席的郭正亮也認為，「三年都可以高中畢業了，提供監理沙盒實驗期，絕對綽綽有餘！」

本草案只有27個條文，截至今天下午，法案仍在立院財委會審議中，尚未全數通過。