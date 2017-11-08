果粉心碎！ 美實測：iX是蘋果史上最不耐摔手機

正面摔落導至OLED螢幕故障、Face ID完全失效、玻璃碎裂且鬆脫。（圖擷自YouTube）

2017-11-08 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果iPhone X要價3萬5900元，售價雖是史上最高，但宣稱是史上最耐摔的一款iPhone，不過美國財經網站《INC》實測後發現，iPhone X其實是iPhone史上最容易摔破的機款。

《INC》報導，測試由美國專門銷售第3方（即非原廠）消費電子產品保固服務的業者「SquareTrade」進行，共進行了6項測試，包括從6英呎高度（約182公分）正面摔落、側面摔落與背摔等，結果發現iPhone X並不如想像中耐摔。

實測中正面摔落導至OLED螢幕故障、Face ID完全失效、玻璃碎裂且鬆脫；至於側面摔落則導致最慘狀況，雖然外表僅損壞輕微，但OLED螢幕故障，且螢幕有烙印（燒屏）痕跡，加上背蓋完全碎裂、邊緣突起等。

其他4項測試iX也沒能過關，例如送進洗衣槽進行震動60秒，結果Home功能失效，螢幕也失效；水槽測試最為成功，iX在水中成功運作半小時；另外從車頂掉落則造成Face ID、Home功能故障。最後是維修程度測試分析，維修員認為，OLED螢幕更換時多條電線不易取出，且有兩顆不同的電池，邏輯電路板窄小而不易更換，因此維修費用恐不低。

報導指出，修OLED螢幕要價279美元（約新台幣8500元），修理其他部分還可能高達549美元（逾新台幣1.6萬元），綜合實測結果，iX的「摔壞指數」高達90分，高於三星Galaxy S8 Plus的77分、S8的76分。

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