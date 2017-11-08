賴揆鬆口再轉核電是最後手段 台電：兩關卡需克服

台電發言人林德福表示，台電遵照政府能源政策執行，若真要重啟核電，有兩關卡待突破。圖為核一廠。（台電提供）

2017-11-08 13:10

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長賴清德今主持五缺第三場的缺電記者會，提到今年經濟成長、民生用電也增加，加上逾半的核電機組並未發電，種種因素影響下，今年的備用容量率為7.5％，只有法定15％的一半，供電相當吃緊，賴揆鬆口再轉核電是最後手段，台電對此表示，重啟核電還有兩關卡需要克服。

外界關切政府有無可能重啟核電，賴清德今於會議中雖多次否決，但談及明年供電仍舊吃緊，賴首度鬆口再轉核能電廠是最後手段。

盤點國內現有核能電廠，共有3廠、6部機組，目前僅剩核二1號與核三兩部機組運轉，其餘核一1號與核二2號機重啟須經過立法院同意，較有可能重啟的則是歲修中的核一2號機。

台電指出，核一2號機6月初因為暴雨侵襲北台灣，導致核一廠內一座輸電塔倒塌，當時距離歲修只有幾天時間，因此讓核一2號機提前停機歲修；不過，現實面是核一2號機的核燃料棒已無處可放，機組停機歲修後，若未能運轉，相當於提前除役。

台電發言人林德福表示，台電遵照政府能源政策執行，若真要重啟，有兩關卡待突破，第一、燃料池滿，須解決用過燃料棒存放問題，第二則是輸電鐵塔需要時間重建。

林德福說，輸電鐵塔若重建，經費上不是問題，但用過燃料棒要有地方去，以乾式儲存為主，不過新北市政府仍未核發水土保持完工證明，雙方目前為此也有意見交換，未來會持續溝通。