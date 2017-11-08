盤局未改 新台幣中午暫收30.19元

2017-11-08 12:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤持續呈現狹幅盤整格局，依舊沒有明確方向，中午暫以30.19元兌1美元作收，貶值2分，台北外匯經紀公司成交量為2.92億美元。

「好幾天波動範圍才約2分！」外匯交易員說，台股略為回檔修正，新台幣盤初表現也偏弱，上午交易區間主要落在30.18元至30.2元，僅在2分左右窄幅整理。

外匯交易員表示，匯市缺乏外資助拳，交投顯得非常清淡，且外商銀行買賣匯交錯，本國銀行又以實質性拋補為主，導致新台幣維持在既有的區間內盤整，持續靜待新的方向指引。